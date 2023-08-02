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تنسيق الجامعات 2023.. حقيقة صعوبة تعديل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 08:24 م
تنسيق الجامعات 2023.. حقيقة صعوبة تعديل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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فى إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التى تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، رصدت الحملة التوعوية التى يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة، مجموعة من النصائح للطلاب، كما أجابت على العديد من الأسئلةة الشائعة من الطلاب.
 
ومن بين الأخطاء الشائعة بين طلاب الثانوية العامة صعوبة تعديل الرغبات بموقع التنسيق.
 
وأكد مكتب التنسيق أنه  يستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.
 
فى إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التى تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، من خلال الحملة التوعوية التى يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة.
 
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.
 
وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكترونى. https://tansik.digital.gov.eg.
 

 


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