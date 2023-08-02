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تنسيق الجامعات 2023.. جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول ومنح دراسية للمتفوقين

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:45 م
تنسيق الجامعات 2023.. جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول ومنح دراسية للمتفوقين جامعة سيناء
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول بكلياتها المختلفة بفرعي القنطرة والعريش لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالعام الدراسى الجديد 2023/2024، بالإضافة إلى استمرار الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والاجنبية.
 
وتضم جامعة سيناء فرع العريش كليات: الصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات والإدارة والإعلام، فيما تضم جامعة سيناء فرع القنطرة: الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وعلوم الحاسب والإدارة والإعلام عربى وانجليزى.
 
وتقدم جامعة سيناء عدد من المنح الدراسية للراغبين في الالتحاق بها وأبرزها منح كاملة وجزئية لأوائل الثانوية العامة تصل إلى 30 منحة كاملة، بالإضافة إلى منح خاصة لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب ذوى الهمم بنسبة 25%، ومنحة تخصصية لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى منح متخصصة لأبناء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية.
 
وكانت أعلنت جامعة سيناء الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حيث أن جاء الحد الأدنى للتقديم في كلية طب الأسنان بفرع الجامعة بالقنطرة 80% و78% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم فى كلية طب العلاج الطبيعى 75% بفرع الجامعة فى القنطرة و73% بفرع الجامعة فى العريش، والحد الأدنى للتقديم فى كلية الصيدلة 70% بفرع الجامعة فى القنطرة و68% بفرع الجامعة فى العريش.
 
وأضافت الجامعة أن الحد الأدنى للتقديم فى كلية الهندسة بفرع الجامعة فى القنطرة 65% و63% بفرع الجامعة فى العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 60% بفرع الجامعة في القنطرة وفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم فى باقى الكليات وهى الإعلام والإدارة 58% سواء فى كليات الجامعة بفرعى القنطرة والعريش.

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