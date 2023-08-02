تنسيق الجامعات 2023.. استثناء أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى

حدد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1885 لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023 والمتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/202، نظام قبول وترشيح أوائل الثانوية العامة فى الجامعات الحكومية والمعاهد.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، إن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛ وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 17 يونيو 2023.

وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق .