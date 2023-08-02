تعليم الغربية: بدء أعمال الصيانة بعدد من مدارس المحافظة

الغربية محمد طارق

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية: آنه تم البدء في عدد من مدارس المحافظة أعمال الصيانة البسيطة، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وقال وكيل الوزارة أن جميع مدارس المحافظة ستكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، غير أن هناك العديد من المدارس، بدأت بالفعل أعمال الصيانة البسيطة بها، عقب انتهاء أعمال الامتحانات بها، وذلك لإنجاز كافة أعمال ومهام الصيانة التي تحتاجها المدارس.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير، لهذه النماذج المتميزة، والتي بدأت مبكراً لإنهاء كافة الأعمال بها استعداداً لاستقبال العام الدراسي، وظهور مدارسهم بالمظهر اللائق الذي يسعد أبنائنا الطلاب، وينمي بداخلهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم.





