تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى خلال العام الماضى

كتبت أسماء نصار

بدأت السنة المائية لعام 2023 / 2024، حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق 2022 / 2023 على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مشروعات تحققت فى العام السابق ومجهودات متواصلة للعام القادم...

‎1- تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف خلال العام السابق، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية.

‎2 - تطهير 16800 كيلومتر من الترع المصابة بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات.

‎3 - تأهيل (582) كيلومتر من الترع بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تأهيل (1390) كيلومتر أخرى.

‎4- تدبير (26) قطعة أرض من منافع الري بمساحة 32 ألف متر مربع لإقامة (30) مشروعا خدميا عليها لخدمة مواطني مراكز مبادرة "حياة كريمة".

‎5- تأهيل (1580) كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، والعمل على تأهيل (3217) كيلومتر أخرى.

‎6- تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، والمستهدف 60 ألف فدان خلال العام القادم.

‎7- الانتهاء من إنشاء 23 محطة رفع ، وتجارب تشغيل لمحطتى تل العمارنة ، وإحلال وتجديد محطة التحرير.

‎8- تنفيذ استراتيجية للتحول للرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، ومنطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بأسوان.

‎9- تواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام.

‎10- مشروع هام لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة.

‎11- بدء تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحسين الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات.

‎12- نهو تدعيم قناطر زفتى وكفر ربيع وكوبرى قنطرة جمجرة وعمرة أهوسة فم الإسماعيلية وسرياقوس ، وتأمين قناطر دمياط وأسيوط.

‎13- العمل على تحديث أنظمة تشغيل هويس ومفيض سد دمياط ومفيض إسنا و قناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية ، ودراسة إنشاء قنطره فم بحر مويس الجديدة.

‎14- إعداد قاعدة بيانات بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية بإجمالى 50 ألف منشأ مائى.

‎15- تطهير سنوي لـ (117) مخر سيل بأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة ، ومتابعة دائمة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ.

‎16- تواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.

‎17- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد لتفسير مواد القانون.

‎18- مجهودات متميزة على الصعيد الدولى لرفع درجة الإهتمام بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، وإطلاق المبادرة الدولية (AWARe).