تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى خلال العام الماضى

بدأت السنة المائية لعام 2023 / 2024، حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق 2022 / 2023 على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مشروعات تحققت فى العام السابق ومجهودات متواصلة للعام القادم...
1- تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف خلال العام السابق، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية.
2 - تطهير 16800 كيلومتر من الترع المصابة بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات.
3 - تأهيل (582) كيلومتر من الترع بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تأهيل (1390) كيلومتر أخرى.
4- تدبير (26) قطعة أرض من منافع الري بمساحة 32 ألف متر مربع لإقامة (30) مشروعا خدميا عليها لخدمة مواطني مراكز مبادرة "حياة كريمة".
5- تأهيل (1580) كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، والعمل على تأهيل (3217) كيلومتر أخرى.
6- تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، والمستهدف 60 ألف فدان خلال العام القادم.
7- الانتهاء من إنشاء 23 محطة رفع ، وتجارب تشغيل لمحطتى تل العمارنة ، وإحلال وتجديد محطة التحرير.
8- تنفيذ استراتيجية للتحول للرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، ومنطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بأسوان.
9- تواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام.
10- مشروع هام لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة.
11- بدء تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحسين الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات.
12- نهو تدعيم قناطر زفتى وكفر ربيع وكوبرى قنطرة جمجرة وعمرة أهوسة فم الإسماعيلية وسرياقوس ، وتأمين قناطر دمياط وأسيوط.
13- العمل على تحديث أنظمة تشغيل هويس ومفيض سد دمياط ومفيض إسنا و قناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية ، ودراسة إنشاء قنطره فم بحر مويس الجديدة.
14- إعداد قاعدة بيانات بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية بإجمالى 50 ألف منشأ مائى.
15- تطهير سنوي لـ (117) مخر سيل بأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة ، ومتابعة دائمة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ.
16- تواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.
17- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد لتفسير مواد القانون.
18- مجهودات متميزة على الصعيد الدولى لرفع درجة الإهتمام بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، وإطلاق المبادرة الدولية (AWARe).
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