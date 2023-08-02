اليوم السابع
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تعرف على أماكن قطع الكهرباء الساعة 2 ظهرا فى 28 منطقة بالجيزة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:59 ص
تعرف على أماكن قطع الكهرباء الساعة 2 ظهرا فى 28 منطقة بالجيزة المناطق المتاثرة بفصل الكهرباء من الساعة 2م حتى الساعة 3م
كتبت مرام محمد

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ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن مناطق أحياء ومدن محافظة الجيزة بدءًا من الساعة 2م حتى الساعة 3م، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

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وضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيداً لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشدداً على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.

ووجه محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، مؤكداً على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.


الكهرباء

ترشيد الكهرباء

جدول قطع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء

الجيزة



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