تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء فى الأسواق

ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء 2 -8-2023، وسجل سعر الطماطم من 3.5 إلى 7 جنيهات وسجل سعر البطاطس 8 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 12 إلى 17جنيها، والكوسة من 4 إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر الجزر 6 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 18 جنيها، والباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات، والرومى من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.