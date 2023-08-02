اليوم السابع
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تصنيع 2383 "تختة" فى مدارس الجيزة الفنية بنسبة تنفيذ 50%

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 04:12 م
تصنيع 2383 "تختة" فى مدارس الجيزة الفنية بنسبة تنفيذ 50% تصنيع التخوت فى مدارس الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تخصيص أربعة مدارس من مدارس التعليم الصناعي لتصنيع التخوت المدرسية؛ لسد العجز الموجود بالإدارات التعليمية، وذلك لتنشيط مشروع رأس المال الدائم بالمدارس وتدريب الطلاب على الإنتاج واستغلال طاقاتهم ومنافسة سوق العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير المديرية.

 

وأوضحت المديرية المدراس المشاركة في تصنيع التخوت وتنفيذ المشروع على النحو الآتي: (مدرسة إمبابة الصناعية التابعة لإدارة شمال بـ745 تختة، مدرسة طلعت حرب الصناعية التابعة لإدارة العجوزة بـ598 تختة، مدرسة الجيزة الكهربية التابعة لإدارة العمرانية بـ745 تختة، مدرسة ناصر الصناعية التابعة لإدارة العياط بـ305 تختة)، وذلك بإجمالي 2383 تختة، مؤكدة الانتهاء من تصنيع التخوت بنسبة 50% حتى الآن.

 

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن "تعليم الجيزة" كان لها مبادرة السبق في دعم التعليم الفندقى بتنشيط رأس المال، حيث تم فتح ستة عشر منفذا بالإدارات التعليمية لبيع منتجات التعليم الفندقي والزراعي لتنشيط مشروع رأس المال وخدمة البيئة المحيطة وخلق جيل منتج يخدم وطنه.


التعليم الفني

مدارس التعليم الفني

تعليم الجيزة



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