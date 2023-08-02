ترامب بعد استدعائه للتحقيق فى لائحة اتهام جديدة: قرار يائس من بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت وزارة العدل الأميركية أمر استدعاء بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن الخميس لمواجهة الاتهامات الجديدة التي وجهت إليه فى قضية إلغاء نتيجة انتخابات 2020 التى خسرها أمام جو بايدن وقضية اقتحام الكونجرس، وفقا لشبكة سى إن إن.

وسارع دونالد ترامب المرشح الجمهورى المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة إلى وصف الاتهامات الجديدة ضده بأنها تدخل فظيع فى الانتخابات، و"قرار يائس من قبل بايدن الذى يتراجع فى استطلاعات الرأى".

وأضاف ترامب "لم أفعل شيئا خاطئا وتم توثيق طلبي من الأميركيين بالتصرف بسلام وعدم اللجوء إلى العنف".

ويأتى توجيه الاتهامات الجديدة للرئيس السابق إثر تحقيق أشرف عليه المدعى الخاص جاك سميث، الذى سبق أن وجه اتهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

ووفقا لوثيقة المحكمة، اشتملت لائحة الاتهام على 4 تهم منفصلة تزعم أن ترامب "دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات".

وجاء في لائحة الاتهام أن "ترامب كان مصمما على البقاء فى السلطة بعد خسارته الانتخابات، ولذلك لأكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في 3 نوفمبر2020، ونشر أكاذيب تفيد بحدوث تزوير فى الانتخابات وأنه فاز بالفعل، وهذه الادعاءات كاذبة، وكان المدعى عليه يعلم أنها كاذبة لكن المدعى عليه نشرها لجعل ادعاءاته الكاذبة تبدو شرعية، وخلق جو من عدم الثقة والغضب، وتقويض الثقة فى إدارة الانتخابات".