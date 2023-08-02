اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:26 م
أكرم القصاص

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تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء بتداولات تقترب من 3مليارات جنيه

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:46 م
تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء بتداولات تقترب من 3مليارات جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7304 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة.

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