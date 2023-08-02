تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و665 شاحنة و572 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و389 شاحنة و524 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و276 شاحنة و48 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن و160 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE وعلى متنها 420 سيارة بوزن 840 طنا قادمة من جدة، وغادرت السفينة GOLD LUCKY وعلى متنها 5000 طن دقيق متجهة إلى اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1770 راكبا.





