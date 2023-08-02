اليوم السابع
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تحرير 3142 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:07 م
تحرير 3142 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجح رجال المرور في تحرير 3142 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 722 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 91 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 


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