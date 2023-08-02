اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مصرع عامل وشاب في حادثين بالجيزة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:12 ص
تحريات لكشف ملابسات مصرع عامل وشاب في حادثين بالجيزة إسعاف
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات عامل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في إمبابة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين ان عامل أصيب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه في الحال. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
كما لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من عقار في العمرانية، وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في العمرانية. 
 
انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا سقط من شقة بعقار، مما أدى إلى إصابته بكسور ونزيف أدى لمصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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