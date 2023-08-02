اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار في بولاق الدكرور

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:46 م
تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار في بولاق الدكرور جثه - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من عقار ببولاق الدكرور،  تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة  وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في بولاق الدكرور، توجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا سقط من عقار، ليصاب بكسور ونزيف أدى إلى مصرعه في الحال. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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