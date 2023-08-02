تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع عامل صعقا بالكهرباء

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع عامل نتيجة إصابته بصعق كهرباء بمنطقة إمبابة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما تم مناظرة الجثة، وأشار التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة الإصابة بصعق كهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل أصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه، أكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.