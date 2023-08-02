تجديد حبس سائق توك توك 15 يوماً لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى الوراق

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق توك توك 15 يوماً لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى الوراق.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات ،لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى الوراق.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق توك توك متهم بقتل عامل، بسبب خلافات الجيرة فى الوراق، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سائق توك توك، أنهى حياة جاره "عامل" بسبب خلافات الجيرة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.