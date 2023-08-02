وأدانت وزارة الدفاع التايوانية - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بشدة من وصفتهم بـ"العدد القليل من عديمي الضمير الذين انتهكوا واجب الدفاع عن الوطن وارتكبوا جرائم مثل خيانة الشعب".

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار تصاعد التوترات العسكرية بين تايوان والصين.. وتزعم الصين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي هي إقليم خاص بها.

يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، اعتقلت السلطات التايوانية خمسة أشخاص للاشتباه أيضا في تجسسهم لصالح الصين.