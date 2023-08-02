اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:59 م
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"بيطرى الجيزة": ضبط طن مفروم دواجن فاسدة فى مصنع غير مرخص بالوراق

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:59 م
"بيطرى الجيزة": ضبط طن مفروم دواجن فاسدة فى مصنع غير مرخص بالوراق ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه ورد إليها معلومات بوجود مصنع لمنتجات حيوانية غير مرخص، يباشر عمله سرا في الليل بحي الوراق.

وأكدت المديرية أنه فور ورود المعلومات، تم تشكيل لجنة من أطباء جهاز التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال مدير المديرية، وبالاشتراك مع مباحث التموين وحي الوراق؛ للتأكد من صحة المعلومات الواردة.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالجيزة أن اللجنة بدأت عملها من الساعة الواحدة صباحا حتى الثالثة فجر اليوم، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة وضرب بؤر الغش والفساد للأغذية.

وأشارت المديرية إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط طن مفروم دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر قانوني، كما صادر الحي المفارم والمعدات المستخدمة بالمصنع وتم تشميع المكان.

يُذكر أن مديرية الطب البيطري شنت مؤخرا بالتعاون مع المحليات ومباحث التموين، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المدن والأحياء؛ للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3121 كيلو مقطعات لحوم وكبدة وسجق ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بها 5 محاضر في النيابة.

ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق (1)
ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق

 

ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق (2)
ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق

 

ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق (3)
ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق

 

ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق (4)
ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق

 

ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق (5)
ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق

 

ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق (6)
ضبط طن مفروم دواجن فاسد فى مصنع غير مرخص بالوراق

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