بوتين يكرم عددا من المشاركين فى العملية العسكرية فى أوكرانيا

وكالات

كرم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في حفل تسليم جوائز الدولة، عددا من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك شخصيات بارزة في مجال التعليم والعلوم والطب والثقافة والزراعة والصناعة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولين الروس إلى التعامل مع أُسر القتلى المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كما لو كانوا عائلاتهم.

كما خاطب الرئيس عائلات هؤلاء العسكريين، الذين لم يحضروا شخصيًا لنيل جوائز الدولة العليا، قائلًا: "أريد أن يسمعني جميع زملائي في أنحاء البلاد، وأن يتم الاستماع من كل المستويات في الحكومة، هؤلاء هم عائلاتنا وأطفالهم هم أطفالنا في كل مكان".