بوتين: قوات الإنزال الجوى الروسية تواصل بجدارة التقاليد العسكرية على مر الأجيال

وأضاف بوتين في برقية تهنئة لقوات المظليين الروس بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسها، اليوم الأربعاء:"رفاقي الأعزاء، أهنئكم بيوم القوات المحمولة جوا، فالتقاليد العسكرية والوطنية تتواصل بجدارة من قبل المظليين المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا".

وتابع الرئيس الروسي:"المظليون يؤدون المهام الموكلة إليهم بشرف ويظهرون شجاعة وثبات، جنبا إلى جنب مع رفاقهم دفاعا عن روسيا"، مشيرا إلى قناعته بأن قوات الإنزال لن تخذل الوطن .

وأكد بوتين أن أجيالا عديدة من جنود وضباط وحدات المشاة كتبت صفحات لا تُنسى في السجلات البطولية للقوات المسلحة الروسية، حيث كانوا يؤدون واجبهم دائما بكرامة وبقوا مخلصين للقسم والرفاقة العسكرية. هذا، وتأسست قوات الإنزال الجوي الروسية في الثاني من أغسطس 1930 في عهد الاتحاد السوفيتي السابق .