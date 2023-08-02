بوتين: قوات الإنزال الجوى الروسية تواصل بجدارة التقاليد العسكرية على مر الأجيال

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "إن قوات الإنزال الجوى الروسية فى منطقة العملية الخاصة بأوكرانيا يواصلون بجدارة التقاليد العسكرية على مر الأجيال".
وأضاف بوتين في برقية تهنئة لقوات المظليين الروس بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسها، اليوم الأربعاء:"رفاقي الأعزاء، أهنئكم بيوم القوات المحمولة جوا، فالتقاليد العسكرية والوطنية تتواصل بجدارة من قبل المظليين المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا".
وتابع الرئيس الروسي:"المظليون يؤدون المهام الموكلة إليهم بشرف ويظهرون شجاعة وثبات، جنبا إلى جنب مع رفاقهم دفاعا عن روسيا"، مشيرا إلى قناعته بأن قوات الإنزال لن تخذل الوطن .
وأكد بوتين أن أجيالا عديدة من جنود وضباط وحدات المشاة كتبت صفحات لا تُنسى في السجلات البطولية للقوات المسلحة الروسية، حيث كانوا يؤدون واجبهم دائما بكرامة وبقوا مخلصين للقسم والرفاقة العسكرية. هذا، وتأسست قوات الإنزال الجوي الروسية في الثاني من أغسطس 1930 في عهد الاتحاد السوفيتي السابق .
من جانب أخر، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا سيرهي ليساك، أن الجيش الروسي قصف منطقة (نيكوبول) التابعة للإقليم ثلاث مرات بالمدفعية الثقيلة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "خلال الليل، أطلق الروس النار ثلاث مرات على منطقة نيكوبول خاصة من المدفعية الثقيلة وأطلقوا حوالي 12 قذيفة أرهبت بلدتي نيكوبول وبوكروفسكا"، وأضاف أنه لحسن الحظ، لم يقتل أو يصاب أحد، في حين يجري إثبات عواقب الهجمات.
من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية أطلقت نيرانها على منطقة خيرسون 74 مرة خلال اليوم الماضي؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 مدنيين.
وأضاف بروكودين "أن الجيش الروسي شن خلال اليوم الماضي 74 هجوما، حيث أطلق 441 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والطائرات"، مشيرا إلى أن شخصاً قتل وأصيب 8 آخرون نتيجة العمليات الروسية.
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