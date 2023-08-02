بحد أقصى ساعة.. خريطة قطع الكهرباء فى مناطق العياط

كتبت - مرام محمد

حددت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، وذلك بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خريطة قطع الكهرباء في مناطق العياط

مجموعة 1: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12ظهرا حتى الساعة 1م

-قرية السعودية وعرب سليم.

-برويش والعيسي.

مجموعة 2: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

-الرقة وضواحيها.

مجموعة 3: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م

-قرية ميت القائد وفيشر وحسن خليل.

-قرية اللشت وعزبة الحاجر.

مجموعة 4: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

-قرية بيدف وبرويش والعبسي.

-عزبة الورد ومنطقة المشروع والدناوية.

-يمها والجملة وعزبة الحكيم والعرب.

-مصانع كفر حميد.

مجموعة 5: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م

-العطف وضواحيها.

-مصانع كفر حميد.

-مصانع جرزا.

-مزارع كفر حميد.

مجموعة 6: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م حتى الساعة 6م

-مصانع كفر حميد.

-قرية المساندة وعزبة جاسور.

-العياط.

مجموعة 7: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م

-مصانع جرزا.

-قرية كفر شحاتة والمتانيا.

-قرية طهما منطقة المدارس وعزبة البرانسة.

-جبل جرزا.

مجموعة 8: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7م حتى الساعة 8م

-جبل جرزا.

-قرية طهما.

-مصانع جرزا.

-قرية العطف.

مجموعة 9: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م

-جبل جرزا.

-البحاروة وكفر شحاتة.

-قرية برنشت والضبعي.

-قرية البليدة ومنطقة ومنطقة السفن.

-قرية أبو عوصة.

-قرية المتانيا شارع الوحدة.

-قرية كفر جرزا.

مجموعة 10: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى الساعة 10م

-مدينة العياط شرق وأرض المحلج.

-كفر عمار.

-قرية الضواهرة وعرب غنيم وعزبة أبو حمد وكفر طرخان.

مجموعة 11: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

-مدينة العياط شارع السجل القديم.

-قرية البرغوتي والقطوري.

-قرية كفر تركي وزاوية أبو سويلم.

مجموعة 12 المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل

-مزارع طهما.