انطلاق برامج التنمية المهنية المستدامة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ورش عمل التنمية المستدامة لمعلمي المرحلة الابتدائية، من خلال نقل أثر التدريب على المنهج الجديد، بتعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية.

وتابع اليوم ورش عمل إدارة شرق التعليمية الأزهرية وكان في استقباله عماد الدين إبراهيم مدير الإدارة، ويرافقه كل من أمين عزام مدير التدريب وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام.

وتعقد ورش العمل بجميع إدارات منطقة الإسكندرية الأزهرية الخمس في نفس التوقيت؛ حيث بدأت الورش من الثلاثاء الأول من أغسطس وتنتهي غدا الخميس الثالث منه، وتضم الورش معلمي وموجهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

على صعيدٍ آخر، فقد تفقد رئيس المنطقة، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بالمعاهد النموذجية، في آخر أيامها؛ حيث يمتحن الطلاب والطالبات في مادتي الحاسب الآلي والمستوي الرفيع.