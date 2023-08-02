"انتقمت لأخويا".. اعترافات المتهم بقتل مواطن فى زراعات سوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

"انتقمت لأخويا"، بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل شخص في سوهاج، مؤكدا أن المجني عليه سبق وتعدى على شقيقه بالضرب، مما اثار حفيظته فقرر الانتقام منه، حتى جهز سلاحا وقتل به المجني عليه أثناء تواجده في حقله بسوهاج.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثراً بإصابته.

بالإنتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه قبل وفاته قرر أنه أثناء تواجده بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز فوجئ بقيام أحد الأشخاص "مجهول" بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته إتجاهه ، فأحدث إصابته الـمُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهما (شخصان – مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش- دراجة نارية ) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقرر أحدهما بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيقه بالضرب "دون تحرير محضر بالواقعة" مما آثار حفيظته وعقد العزم على التعدى عليه إنتقاماً منه ، فقام بالإتفاق مع الثانى على توصيله بالدراجة النارية المضبوطة للأرض الزراعية ملك المجنى عليه وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجنى عليه ، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب ، وبسؤال المتهم الثانى أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.