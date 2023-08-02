النظام الغذائى الموسمى لكبار السن.. أطعمة يجب تناولها

كتبت إيناس البنا

مع تغير الطقس والجو الحار يكون من الصعب على بعض الفئات التكيف بسهولة خاصة لكبار السن، فكبار السن هم أكثر عرضة للمشاكل الصحية خلال هذا الوقت بسبب التغيرات فى درجة الحرارة والرطوبة، ما يجعل من الضرورى اتباع نظام غذائى موسمى مغذى وآمن.

وفيما يلى بعض النصائح الأساسية حول الأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها بالنسبة لكبار السن وفقا لموقع onlymyhealth.

أغذية يمكنك تناولها



1. فواكه طازجة

اختر الفواكه الموسمية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، قم بتضمين التفاح والكمثرى والرمان والكرز، لأنها تعزز المناعة وتوفر العناصر الغذائية الضرورية.

2. الحساء

الحساء الدافئ واليخنات المصنوعة من الخضار والعدس خيارات ممتازة، تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم وتوفر العناصر الغذائية الأساسية دون أن تكون ثقيلة جدًا على الجهاز الهضمي.

3. شاي الأعشاب

رشفة من شاى الأعشاب مثل الزنجبيل، الريحان، أو البابونج لتعزيز المناعة وتهدئة الجهاز الهضمي.

4. الحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والدخن والشوفان لأنها سهلة الهضم وتوفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة.

5. خضار مطبوخ قليلاً

استهلك الخضار المطبوخ بشكل خفيف للحفاظ على مغذياتها مع تجنب السلطات النيئة التي قد تحمل مسببات الأمراض المنقولة بالماء.

أطعمة تجنبها

1. طعام الشارع

تجنب تناول طعام الشارع أو أي طعام غير صحي يمكن أن يؤدي إلى أمراض منقولة بالغذاء.

2. الأطعمة المقلية والدهنية

قلل من تناول الوجبات الخفيفة المقلية، حيث يمكن أن تكون ثقيلة على الهضم وتؤدى إلى زيادة الوزن.

3. منتجات الألبان

توخ الحذر مع منتجات الألبان أثناء الرياح الموسمية، فقد تفسد بسرعة، اختر منتجات الألبان الطازجة والمخزنة بشكل صحيح.

4. المشروبات الغازية

ابتعد عن المشروبات الغازية واختار المشروبات الطبيعية مثل ماء جوز الهند أو الماء المنقوع للبقاء رطباً.

5. المأكولات البحرية

تجنب تناول المأكولات البحرية خلال موسم الرياح الموسمية لأنها أكثر عرضة للتلوث وقد تؤدى إلى مشاكل فى المعدة.