المجلس التنفيذى بالوادى الجديد يقرر إجراء حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر المجلس التنفيذي بالوادى الجديد تكليف مديرية الصحة بتنفيذ حملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات بالمصالح الحكومية ومدارس المرحلة الثانوية، وتكثيف الحملات المرورية للكشف على السائقين والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن سداد مستحقات الدولة وتفعيل وحدة الحجز الإداري خلال الفترة القادمة وسرعة تشغيل وحدة العلاج عن بعد بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لخدمة المواطنين والأهالي ومنع المخالفين من القائمين بزراعة الأرز من صرف الأسمدة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة برئاسة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وبحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم المحافظ التهنئة لأوائل الشهادة الثانوية العامّة والأزهرية راجيًا لجميع الطلاب التوفيق وتحقيق المأمول، كما توجّه بالشكر لجميع القائمين على العمل بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مؤكدًا على بدء العمل بها وانتقال المديريات تدريجيًا من الأسبوع المقبل. وأكّد المحافظ على الالتزام بتكليفات رئيس مجلس الوزراء في مجال تخفيف أحمال الكهرباء خلال هذه الفترة، مهيبًا بالجميع التحلي بالمسؤولية المجتمعية في ظل الظروف غير المسبوقة.

ووجه المجلس بالاستعداد والجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة لسد عجز المعلمين بالتخصصات المختلفة، والانتهاء من توزيع أجهزة البصمة على المدارس على أن تكون الأولوية للمدن ثم القرى وتشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذ معارض للأدوات المدرسية والتوسع في معارض السلع الغذائية بالمراكز والقرى، مع تفعيل مبادرة تخصيص الأرض مجانًا لمن يلتزم بتخفيض الأسعار.

كما قرر المجلس التنفيذي تكليف المراكز بحصر ما لديها من مركبات ومعدات ثقيلة معطلة ووضع خطة لصيانتها ورفع كفاءتها؛ للاستفادة منها واستغلالها واستكمال تفعيل منظومة الكارت الذكي لصرف المواد البترولية للسيارات الحكومية؛ للسيطرة على صرف الوقود وتحديد معدلات الاستهلاك وتنفيذ مبادرة "تعليم لغة الإشارة للعاملين بالمصالح الحكومية" من خلال تعليم عدد من المتطوعين بكل مصلحة؛ بما يضمن إمكانية الوصول وتقديم الخدمة لكافّة فئات المجتمع.