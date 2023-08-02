الكهرباء: تخفيف الأحمال 12 ساعة فقط يوميا وفقا للجدول المعلن

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء من خلال قطع التيار الكهربائي ، يتم وفقا لجدول معلن من قبل مجلس الوزراء بـ24 محافظة، كاشفا أن تخفيف الأحمال يبدأ يوميا من الساعه 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تخفيف الأحمال يتم لمدة ساعة بحد أقصى بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أن الانقطاع مرة واحدة على كل منطقة طبقا المعلن بجدول مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أنه لا يمكن تكرار الفصل على نفس المنطقة خلال اليوم بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، مشيرا إلى أن مدة تخفيف الاحمال تتم وفقا لحاجة كل شركة من شركات توزيع الكهرباء فهناك بعض الشركات التى لا تفصل أكثر من نصف ساعة.

وقال المصدر، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الاحمال ساعة بحد أقصي ويجب على اى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الابلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء ، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الاحمال و إنما اعطال فنية طارئة.