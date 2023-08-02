الكعبة من الداخل.. رئاسة شؤون الحرمين توضح طريقة غسل بيت الله الحرام.. فيديو

وكالات

أنهت رئاسة شؤون الحرمين بمشاركة نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان، غسل الكعبة في مدينة مكة فجر الأربعاء، وسط انتشار مقطعين للحظة فتح باب الكعبة والقناديل المعلقة بداخلها، في حين أوضحت "شؤون الحرمين" طريقة غسل الصرح الإسلامي الأكثر قداسة.

فيديو | لحظة فتح باب الكعبة المشرفة من سدنة الكعبة لبدء غسيلها #الإخبارية pic.twitter.com/Mo1G8qxSAS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو أظهر "القناديل المعلقة" داخل الكعبة إلى جانب مقطع آخر للحظة فتح باب الكعبة استعدادا لغسلها.

من جانبها، أوضحت رئاسة شؤون الحرمين طريقة غسل الكعبة إذ قالت: "غسل الكعبة المشرفة هو اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية، وقام بغسل الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك استمر الخلفاء الراشدين من بعده على تلك السنة حتى يومنا الحاضر".

وأردفت الرئاسة بالقول: " حيث كانت تغسل الكعبة المشرفة في العصور الماضية قرابة 3 مرات في العام، ثم مرتان حتى أصبح غسل الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام، لأنه أصبحت الكعبة المشرفة محكمة الإغلاق مشيدة بدقة وإتقان تمنع دخول الأتربة والشوائب بداخلها".

فيديو | مشاهد مباشرة لغسيل الكعبة المشرفة من الداخل#الإخبارية pic.twitter.com/KFkZqsX85Q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

وتابعت رئاسة شؤون الحرمين: " في الوقت الحاضر يتم فتح الكعبة المشرفة من خلال وضع درج تم صنعه حديثاً مجهز ببعض التقنيات والإضاءة ثم يحضر سدنة الكعبة من بيت آل شيبه لفتح باب الكعبة ويحرص كثير من الأمراء والوزراء وغيرهم على شرف المشاركة في غسل الكعبة المشرفة والصلاة بداخلها".

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين بالقول: " كما جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أجود أنواع المنظفات والمطهرات وجلب ماء زمزم وماء الورد الخالص مع صنع أدوات وأواني نحاسية مخصصة لغسل الكعبة المشرفة".

فيديو | مشاهد مباشرة للقناديل المعلقة من داخل الكعبة المشرفة #الإخبارية pic.twitter.com/1QVTgKrUWO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

وقالت "شؤون الحرمين" أيضا: " مع تهافت قلوب المسلمين شوقاً لرؤية تلك المراسم الجليلة لغسل الكعبة المشرفة كل عام، حرصت رئاسة شؤون الحرمين على إقامة معرض لعرض مراحل وأدوات غسل الكعبة المشرفة، داخل المسجد الحرام يمكن للجميع زيارته والاطلاع عليه عن قرب".