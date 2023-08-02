الكرملين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب فور تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للعودة على الفور إلى صفقة الحبوب البحر الأسود، لافتًا إلى أنه قد يتم ذلك في حال تم تنفيذ تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بموسكو.



وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "لقد كررت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بالفعل مرارًا وتكرارًا استعدادها للعودة على الفور إلى الصفقة المناسبة، ليس فقط للمحادثات ولكن للصفقة نفسها. يجب ببساطة أن يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا في الاتفاقية. وهذا لم يتم القيام به حتى الآن".



يُشار إلى أن صفقة حبوب البحر الأسود توقفت عن العمل في 17 يوليو الجاري بعد انسحاب روسيا من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في اسطنبول في يوليو 2022، بسبب فشل شركاء موسكو في الاتفاق في تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بروسيا.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق من اليوم استعداد موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد استيفاء الغرب لشروطها.