الكرملين: لا نرى تشابها بين هجوم المسيرات على موسكو وأحداث 11 سبتمبر

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ندد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بالهجوم الأوكراني المتزايد الذي يستهدف الأراضي والبنية التحتية المدنية في موسكو، واصفا هذه الهجمات بـ"الإرهابية".

ورفض بيسكوف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ مقارنة محاولات أوكرانية لاستهداف أبراج "موسكو سيتي" بهجوم 11 سبتمبر 2001 في نيويورك أو وجود رغبة لدي سلطات كييف في فعل شيئ من هذا القبيل في روسيا.

ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في موسكو ضواحيها، وتم إسقاط اثنين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية وأدى سقوطها إلى تضرر واجهة أحد أبنية مجمع "موسكو سيتي" في وسط المدينة، والذي كان تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، إن "نظام كييف إرهابي ويحمل كل السمات المميزة لجماعة إجرامية دولية منظمة".

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أشار في وقت سابق اليوم إلى تضرر واجهة الطابق الـ21، والزجاج على مساحة 150 مترا مربعا من برج موسكو سيتي جراء الهجوم الاوكراني، مؤكدا عدم وقوع أي ضحايا تذكر.

وأعلن عمدة موسكو، اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج "موسكو سيتي" أثناء إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، التي حاولت الهجوم على العاصمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأحد الماضي إحباط محاولة هجوم أوكراني باستخدام 3 طائرات مسيرة ضد أهداف في موسكو، موضحة أنه جرى تدمير طائرتين مسيرتين باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وأشارت الدفاع الروسية إلى اعتراض طائرة مسيرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وتحطمها فوق محيط مجمع "موسكو سيتي"، الذي يضم مبان غير سكنية.

ميدانيا.. قال فيتالي جانتشيف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خاركوف، إن القوات المسلحة الروسية دمرت 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة خاركوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جانتشيف "خلال اليوم الماضي، دمرت القوات الروسية 15 طائرة مسيرة أطلقها الجيش الأوكراني، إنهم يحاولون مهاجمتنا بجدية شديدة، لكن لا شيء ينجح".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

ووفقا للمسئول، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، وسمح ذلك للجيش الروسي بالتقدم لمسافة كيلومترين.

وفي المقابل، قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد مجموعة تارفيا العملياتية والاستراتيجية الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، إن القوات الدفاعية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة و22 وحدة من معدات القوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف تارنافسكي "عمل قوات الدفاع مستمر في اتجاه تافريا، وحدات المدفعية التابعة لقوات الدفاع أكملت 425 مهمة إطلاق نار خلال اليوم الماضي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح تارنافسكي، أنه تم تدمير 22 وحدة من المعدات العسكرية للقوات الروسية؛ ثلاث ناقلات جند مدرعة وسبع وحدات من أنظمة المدفعية ومدافع الهاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق ووحدة واحدة لأنظمة الدفاع الجوي وطائرة بدون طيار وتسع وحدات من معدات السيارات والمعدات الخاصة.

وتم تسجيل أكثر من 40 اشتباكا قتاليا بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية في اتجاهات مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.