وقال بيسكوف - للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن استعداد موسكو للعودة إلى المفاوضات بشأن "صفقة الحبوب" - إن "روسيا مستعدة للعودة على الفور إلى الصفقة نفسها وليس فقط إلى المفاوضات".

وأضاف "مستعدون للقيام بذلك فقط في حال تنفيذ الصفقة في الجزء المتعلق بروسيا لأن هذا لم يتم حتى الآن".

وفي هذا السياق، أعلن بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يعتزم اليوم إجراء محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب أردوغان، الذي توسط لحل مشكلة صفقة الحبوب وانسحاب روسيا منها في الشهر الماضي.