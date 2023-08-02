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القبض على مقاول تسبب فى مقتل عامل بطلق نارى فى الصف

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:58 م
القبض على مقاول تسبب فى مقتل عامل بطلق نارى فى الصف إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه نتيجة إصابته بطلق نارى خرج من بندقية خاصة بمقاول أثناء تنظيف السلاح بمنطقة الصف، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري بمنطقة الصف. 
 
وبإجراء التحريات تبين أن مقاول أثناء تنظيف وصيانة بندقية خرج منها طلقة أصابت المجني عليه الذي كان بصحبته، ما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الصف

امن الجيزة

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