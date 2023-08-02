القاهرة الإخبارية: مختل عقلي ربما يقف وراء إطلاق النار بمحيط الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مختل عقلي ربما يقف وراء إطلاق النار بمحيط الكونجرس.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وسائل إعلام أمريكية تشير إلى أن البحث لا يزال مستمرا عن مسلح داخل الكابيتول.

وقبلها دعت الشرطة الأمريكية، جميع الموجودين في مبنى الشيوخ إلى الاحتماء والبقاء في أماكنهم، فيما قالت شرطة واشنطن، إن هناك تهديد أمني يتعرض له مبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق أخلت السلطات الأمريكية مبنى مكتب مجلس الشيوخ بعد سماع إطلاق نار داخله، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.