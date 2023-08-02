القاهرة الإخبارية: الشرطة الأمريكية تغلق الأنفاق الأرضية المؤدية لمقر مجلس الشيوخ

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة الأمريكية تغلق الأنفاق الأرضية المؤدية لمقر مجلس الشيوخ، وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن شرطة الكونجرس تصدر تحذيرا لموظفي مجلس الشيوخ بالاحتماء في أماكنهم.

وقبلها دعت الشرطة الأمريكية، جميع الموجودين في مبنى الشيوخ إلى الاحتماء والبقاء في أماكنهم، فيما قالت شرطة واشنطن، إن هناك تهديد أمني يتعرض له مبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق أخلت السلطات الأمريكية مبنى مكتب مجلس الشيوخ بعد سماع إطلاق نار داخله، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.