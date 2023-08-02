وأوضحت اللجنة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن 52 شخصا أصيبوا ومازال 13 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد، كما تضرر نحو 2.8 مليون شخص بمختلف أنحاء البلاد، بينهم أكثر من 289 ألف نازح.

يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.