الفرح اتحول لعزاء.. مصرع طالبة خلال زفة عروسين بالسيارات فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقت طالبة مصرعها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها وذلك خلال مشاركتها في حفل زفاف واعتلائها شباك السيارة وسقوطها منه خلال زفة العروسين، بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى إيداع جثمانها بثلاجة مستشفى الطوارئ الجامعي.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول فتاة "مجهولة الهوية" جثة هامدة "ادعاء حادث".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين أن المتوفية طالبة تدعى "روميساء.م.ا"، 15 عامًا، طالبة في الصف الأول الثانوي، ولقت مصرعها خلال مشاركته في زفة سيارات بحفل زفاف شقيقة إحدى صديقاتها.

وتبين أن المتوفاة كانت تستقل إحدى السيارات وتعتلى شباك السيارة وخلال سيرها على طريق (طلخا - شربين) أمام أكاديمية الدلتا ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق سقطت من السيارة وارتطمت بحاجز خرسانى تسبب في وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.