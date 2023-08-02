العراق: لا تفريط فى السيادة البرية أو البحرية للبلاد

قالت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إنه "لا تفريط" في سيادة العراق البرية أو البحرية، خاصة بمنطقة "أُم قصر" بالبصرة.
وأوضحت الخارجية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن الترسيم الحدودي البريّ مع الجانب الكويتي جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
وأضافت أن الحكومة العراقية "تبدي التزامها التام" بشأن القرار والالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن الحدود البرية بين البلدين "لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً".
العراق: لا تفريط فى السيادة البرية أو البحرية للبلادالأربعاء، 02 أغسطس 2023 08:11 م
وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
وكالات
قالت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إنه "لا تفريط" في سيادة العراق البرية أو البحرية، خاصة بمنطقة "أُم قصر" بالبصرة.
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قالت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إنه "لا تفريط" في سيادة العراق البرية أو البحرية، خاصة بمنطقة "أُم قصر" بالبصرة.
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