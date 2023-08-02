العثور على جثة شخص مقتولا داخل سيارته فى الإسماعيلية

تكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة شخص مقتولا داخل سيارته على طريق مصر الإسماعيلية دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل سيارة على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تبين وجود جثة المجنى "م. ع. ال. " داخل السيارة.

وبمناظرة الجثة تبين وجود كدمات وجروح بالجسم، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من جهودهم لكشف لغز العثور على الجثة والوصول إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم.