وترتبطُ المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات بعلاقات أخوية وطيدة وشراكة استراتيجية أرسى دعائمها كلا من قيادتي البلدين وتتميز العلاقة بين الدولتين بثباتها وقِدمها .

وتعدّ الأردن من بينِ أوَائل الدول التى اعترفت بالاتحاد الإماراتي فور إعلانه، وتطوّرت العلاقات بين الدولتين فيما بعد حيثُ ارتبطَ الجانبان باتفاقيات ثنائية عزّزت من مسيرة التعاون المشترك فى عددٍ منَ المجالات وعلى رأسها المجال السياسى، الثقافى، الاقتصادي، التعليمي، الصحي والإعلامى .

