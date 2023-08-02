السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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بحث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في الرياض، مع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، سبل تعزيز التعاون الثنائي في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال اللقاء - بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وثمّن التويجري المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدًا بالدور الإنساني المهم الذي يضطلع به المركز لنجدة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.