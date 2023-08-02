اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:43 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ه.ج ر" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم  وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.


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