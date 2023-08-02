اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:57 م
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:02 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ع.ح ع"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة  عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 


سوهاج

جنايات سوهاج

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