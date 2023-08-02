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السبت المقبل.. عزاء حفيدة هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:32 م
السبت المقبل.. عزاء حفيدة هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق
كتبت هبة السيد

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يقام عزاء حفيدة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مستشار رئيس الوزراء، السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشبخ زايد، عقب صلاة المغرب. 
 
وأعلن المهندس هاني محمود وفاة حفيدته فريدة أحمد عثمان، أمس الثلاثاء، على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا:" البقاء لله نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتى وقُرة عيني فريدة أحمد عثمان. 
 
وتعرض المهندس هاني محمود والذى شغل منصب وزير التنمية الإدارية، لحادث أليم مع حفيدته على طريق الساحل الشمالي فى 19 من يوليو الماضى.
 
 

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