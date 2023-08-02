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الرقابة الإدارية تفتح باب التقديم بالدبلومة والماجستير فى الحوكمة حتى 17 أغسطس

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 09:28 م
الرقابة الإدارية تفتح باب التقديم بالدبلومة والماجستير فى الحوكمة حتى 17 أغسطس هيئة الرقابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 31 يوليوالماضي إلى 17 أغسطس 2023 الجاري، ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر.
 
ويمكن الاطلاع على الشروط العامة للقيد والتقديم بالبرنامج من خلال الرابط التالي:
 
http://feps.edu.eg/arr/students/pgnews/195.html
 
موقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:
https://academy.aca.gov.eg
 
 
 
 
 

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