

وأوضحت الدفاع البيلاروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "النبأ غير مؤكد من خلال بيانات المراقبة الموضوعية من جانب بولندا"، مضيفة أن "انتهاك الأجواء من قبل مروحيات "مي 24" و"مي 8" لم يحدث".



وأشارت وزارة الدفاع إلى أن قيادة القوات المسلحة البولندية منذ صباح الثلاثاء كانت تطمئن المواطنين بالتصريحات حول أن الرادارات البولندية لم ترصد أي انتهاك للحدود.. وفي المساء ذكروا أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض، مما منع أنظمة الرادارات من اكتشافه.



وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بانتهاك الأجواء البولندية من قبل مروحيتين بيلاروسيتين، واستدعت القائم بالأعمال البيلاروسي إلى الخارجية البولندية لتقديم التوضيحات.