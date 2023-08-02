الداخلية تقدم خدمات صيفية للمواطنين بـ"ضغطة زر".. فيديو

كتب كريم صبحي

قدم تليفزيون اليوم السابع حلقة جديدة من برنامج خدماتي، من تقديم محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث، عن الخدمات الصيفية التي تقدمها الداخلية للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين الاستفادة من الخدمات الجماهيرية أثناء تواجدهم بالمصايف، من خلال طلب الخدمات "أون لاين" عبر موقع وصفحة وزارة الداخلية عبر الإنترنت، ووصول هذه الخدمات إليهم، فضلا عن الاتصال بالخطوط الساخنة والاستفادة من جميع الخدمات، مع تحريك قوافل خدمية تستهدف المحافظات الساحلية لتقديم خدمات للمصيفين خلال هذه الفترة.

وعلى جانب آخر، توجه وزارة الداخلية حملات رقابية على الأسواق في المحافظات الساحلية التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، لشراء المأكولات والمشروبات والملابس، وذلك لضمان حصول المواطنين على المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، وملاحقة الاحتكار والاستغلال، والسلع مجهولة المصدر والمغشوشة، واستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وتحرص وزارة الداخلية على التوعية الأمنية للمواطنين، بما يضمن سلامتهم وسلامة متعلقاتهم الشخصية، من خلال الروشتات الأمنية المستمرة، بالحفاظ على المسكن والمتعلقات الشخصية، لا سيما الهواتف المحمولة والحقائب والأموال، ونشر الأرقام التي يحتاجها المواطن حال تعرضه لمكروه لسرعة ابلاغ الشرطة التي تبادر بالتوجه اليه وتقديم المساعدة اللازمة له.

ويسطر رجال الشرطة ـ كعادتهم ـ مشاهد إنسانية ومتحضرة بمحيط مناطق المصايف من خلال تقديم مساعدات لكبار السن والأطفال، ويظهر ذلك في مساعدتهم في عبور الشوارع، والاستجابة الفورية من غرف النجدة لنقل المرضى والمسنين للمستشفيات للحالات الإنسانية التي تلجأ للشرطة، فضلا عن التواجد الفعال في الشارع لمد يد العون للمواطنين، وخلق أجواء آمنة لهم، وحُسن معاملتهم وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.