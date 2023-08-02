الداخلية تضبط لصوص الأبواب والدراجات النارية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط عدد من القضايا، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 3 أبواب خاصة بمحولات الكهرباء) وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقة الأبواب بأسلوب "القص والقطع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".

بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.