اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:30 م
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط لصوص الأبواب والدراجات النارية بالقاهرة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:23 م
الداخلية تضبط لصوص الأبواب والدراجات النارية بالقاهرة جريمة سرقة الدراجات البخارية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط عدد من القضايا، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 3 أبواب خاصة بمحولات الكهرباء) وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقة الأبواب بأسلوب "القص والقطع" بقصد التصرف فيها بالبيع.
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".
 
بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.
 

سرقة

سرقات

الداخلية

حوادث

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة