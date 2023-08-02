الحوار الوطنى يستكمل مناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم.. و"عبد العزيز": يضفى أهمية جادة للحوار

كتبت إيمان علي

اعتبر المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة جديدة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، لمزيد من المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية، يمثل إضافة جديدة لأهمية فعاليات الحوار الوطنى وإدارته، وذلك بإتاحة فرصة جديدة للمناقشة والحوار حول مشروع القانون فى ضوء ورود مستجدات آخرى، والاهتمام بطرحه وإنجاز التوصيات حوله فى أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن ذلك يبرز أهمية مشروع القانون فى حد ذاته، ويمنح بعد جاد للحوار الوطنى فى الحرص على إشراك عدد أكبر من الخبراء والمؤسسات العلمية وطوائف المجتمع المختلفة والأحزاب السياسية حول الشكل النهائى للقانون، حتى يتم إعادة إرساله الحكومة بصورة تحقق أكبر قدر من التوافق الوطنى حوله خاصة فى ظل أهمية هذا الملف ودوره فى تطوير المنظومة التعليمية التى تهم كل بيت مصرى.

وأوضح أنه يتوقع أن تشهده الجلسات ستشهد حضور ممثلين عن الحكومة وبعض السادة نواب البرلمان بغرفتيه بما يثرى المناقشات ويدفع بمزيد من تبادل الرؤى حوله من كافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يحقق غاية الحوار الوطنى.

يذكر أنه استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، غدا الخميس، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وسيتم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.