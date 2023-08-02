اليوم السابع
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مخصصات المرحلة السادسة..

الحكومة توافق على تعزيز مخصصات مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:40 م
الحكومة توافق على تعزيز مخصصات مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه. 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق ـ في أبريل الماضي 2023 ـ على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، هي المرحلة السادسة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخصيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة. 
 
 تأتي الزيادة التي أُقرت بقيمة 2 مليار جنيه على مخصصات المرحلة السادسة؛ لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات. 
 
 

مجلس الوزراء

مبادرة السداد الفوري

دعم الصادرات

الحكومة



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