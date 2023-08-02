الحكومة توافق على إسناد توريد الوقود اللازم لميناء الإسكندرية لشركة مصر للبترول

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بإسناد توريد الوقود اللازم لاحتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول خلال العام المالي 2023/2024، في إطار سعي هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير احتياجات التشغيل لهذا المرفق الحيوي المهم حرصاً على انتظام العمل به.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تحالف من شركتين، ويعزز الاتفاق جهود هيئة السكة الحديد لتطوير استخدامات شبكة السكك الحديدية والتشغيل الأمثل لها، وينص على خطة للتشغيل تضمن الالتزام بإجراء ما يلزم من تحسينات وأعمال صيانة لهذا المرفق الحيوي المهم.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، وأيضاً المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة، إلى جانب إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إحدى الشركات.

ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة النقل لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.