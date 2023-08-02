الحبس 10 سنوات لصيدلى لحيازته أدوية تابعة للتأمين الصحى وأخرى منتهية الصلاحية

قررت محكمة جنح مشتول السوق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود صلاح، رئيس المحكمة، بمعاقبة صيدلى بالحبس لمدة سنتين عن تهمة إدارته صيدلية بدون ترخيص، والحبس 5 سنوات أخرى لحيازته أدوية تابعة لهيئة التأمين الصحى والحبس 3 سنوات لحيازته أدوية منتهية الصلاحية وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته أدوية عبارة عن عينات مجانية.

البداية عندما قررت نيابة مشتول السوق العامة، إحالة "م خ" صيدلى مقيم مشتول السوق،للمحاكمة فى القضية رقم 2007 لسنة 2023 جنح مشتول السوق، لإدارته صيدلية بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تابعة لهيئة التأمين الصحى.

وتبين من أمر الإحالة قيام مأمورية من هيئة الدواء، بتحرير محضر ضد الصيدلى، حيث تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعينات مجانية وأدوية تابعة للتأمين الصحى داخل الصيدلية التى يدريها فضلا عن عدم حصوله على ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قدمته للمحاكمة العاجلة.